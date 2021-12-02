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Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı

02.12.2021 16:47

- Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı Gürcistan'da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, büyük miktarda parayı devlet bütçesinden zimmetine geçirme suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

- Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı

TİFLİS - Gürcistan'da gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, büyük miktarda parayı devlet bütçesinden zimmetine geçirme suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili bugün ayrı bir davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 9 milyon lariyi (yaklaşık 39 milyon Türk Lirası) devlet bütçesinden zimmetine geçirmekle yargılanan Saakaşvili mahkemede yaptığı konuşmada, "Mahkeme salonuna 3 saat önce getirildim, mahkeme 50 dakika geç başladı. Sizin çok zamanınız var gibi görünüyor ama benim fazla zamanım yok. Ben Ukrayna'nın en büyük memurlarından biriyim. Ben Gürcistan'da aktif bir politikacıyım, bölgesel bir siyasi liderim ve sadece siyasi faaliyetler için zamanım var. Komedilere ayıracak vaktim yok" dedi.

"Mahkemeye hitap etmiyorum"

Gazetecilerin de yer aldığı mahkeme salonunda konuşmasında Gürcistan halkına hitap eden Saakaşvili, "Bu mahkemeye hitap etmiyorum. Öncelikle medyayı selamlıyorum. Bence siz gerçek bir kahramansınız. Hala yaşıyorsam, size teşekkür ediyorum. Bu konuda çok emeğiniz var. Bu gerçekten de böyle. Tabii ki, eleştiri normal ve kabul edilebilir" diye konuştu.

"Gürcistan'dan ayrıldığımızda, yemek paramız yoktu"

Mahkemede halka yönelik açıklamalarına devam eden Saakaşvili, "Gürcistan'ın bütçesini 12 kat, Gürcistan ekonomisini 4 kat büyüttük, istihdamı neredeyse 2 katına çıkardık. En önemlisi boş bir ülkeye geldik, doldurduk ve eli boş döndük. Gürcistan halkı da bunu biliyor. Sıfır bütçeli boş bir ülkeye geldik. İyi hatırlıyorum, aylarca emekli maaşları ve maaşlar ödenmiyordu. Kvareli'de istediğimi bitiremedim ama mutlaka bitireceğim, küçük bir kredi çekip 40 odalı bir otel yapmak istiyorum. Gürcistan'dan ayrıldığımızda, gerçekten yemek paramız yoktu. Annem bunları iyi biliyor. Sonra ders vermeye başladım. Son yıllarda Ukrayna'da hiç bu kadar iyi olmadığımı itiraf ediyorum, çünkü deneyimim iş sektörü ve genel olarak devlet tarafından takdir edildi" ifadelerini kullandı.

Eski eşini suçladı

Eski eşi Sandra Roelofs'u suçlayan Saakaşvili, "Sandra'nın birçok masrafı vardı. Çocuklar için hediyeler, çocuklardan biri için yatak satın almak, bir trambolin ve çok daha fazlası. Sandra neden yargılanmıyor? Masrafların çoğu Sandra'ya ait. Memnuniyetle burada onunla otururdum çünkü bu maliyetin dörtte biri veya beşte biri Sandra'nın" dedi.

Eski eşinin ülkeye katkıları da olduğunu söyleyen Saakaşvili, "Sandra'nın bu ülkeye harcamalarından daha fazlası olan 100 milyon euro'luk tıbbi hibe getirdiğini de unutmamak gerek. Sandra sayesinde Gürcü kadınlar, öncekinden 4 kat daha az meme kanserinden ölüyor" şeklinde konuştu.

Saakaşvili'nin yüzlerce yandaşı ise Tiflis şehir mahkemesinde yaklaşık 5 saat süren duruşmayı mahkeme dışındaki büyük ekranda canlı olarak izledi. Güvenlik sebebi ile yüzlerle polis ve kolluk kuvveti de mahkemenin çevresinde bekledi.

Zimmetine para geçirmekle suçlanan Saakaşvili'nin söz konusu davayla ilgili bir sonraki duruşmasının 27 Aralık'ta yapılacağı bildirildi. Mihail Saakaşvili, 29 Kasım'da hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ayrı bir davada ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Açlık grevindeydi

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Tutuklanmasına tepki olarak açlık grevine başlayan Saakaşvili sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden Tiflis'teki 18 No'lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saakaşvili 20 Kasım'da Savunma Bakanlığı'na bağlı daha donanımlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesi'ne transfer edilmesinin ardından 50 gündür sürdürdüğü açlık grevini sonlandırmıştı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili yeniden hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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