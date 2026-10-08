Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı - Son Dakika
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Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı

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Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
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Meksika'da düzenlenen bir güreş gösterisi faciayla sonuçlandı. "El Búho" lakabıyla tanınan hakem Gerardo German Pineda, Hidalgo eyaletindeki karşılaşma sırasında yaşanan olayın ardından ringde hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde hakemin hayatını kaybettiği belirlendi. Pineda'nın ölümüne bir güreş hareketinin neden olmuş olabileceği öne sürülürken kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerle ortaya çıkacağı açıklandı.

Güreş ringinde yaşanan trajik olay Meksika'nın Hidalgo eyaletinde meydana geldi. Deportivo 11 de Julio'da düzenlenen gösteride görev yapan hakem Gerardo German Pineda, karşılaşma sırasında yere düştükten sonra hayatını kaybetti.

HAKEM RİNGDE HAREKETSİZ KALDI

Meksika'da gerçekleştirilen güreş organizasyonunun ana karşılaşmasında El Hijo de Fishman ile Mascara Sagrada NG karşı karşıya geldi. Müsabakayı yöneten ve güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan Gerardo German Pineda, gösterinin bir parçası olarak gerçekleştirilen fiziksel hareketlere dahil oldu. Karşılaşma sırasında yaşanan bir olayın ardından yere düşen Pineda, ringde hareketsiz kaldı. Hakemin ayağa kalkmaması üzerine durumun ciddi olduğu anlaşıldı.

Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı

GÜREŞ HAREKETİ SONRASI YERE YIĞILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın ardından ortaya atılan iddialardan biri, hakemin piledriver adı verilen güreş hareketinin uygulandığı bir pozisyonda yer aldığı yönünde oldu. Rakibin baş aşağı tutulduğu ve yere doğru indirildiği bu hareketin olayla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. 

Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı

SAĞLIK EKİPLERİ RİNGE GİRDİ

Gerardo German Pineda'nın tepki vermediğini fark eden görevliler, karşılaşmayı durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ringde ilk kontrolleri gerçekleştiren sağlık görevlileri, hakemin hayati belirtilerinin bulunmadığını belirledi. Tmz'de yer alana habere göre, Pineda'nın yaşamını yitirmesi üzerine organizasyonda yaşanan olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Hayatını kaybeden hakem Gerardo German Pineda
SonoraDünyaSporSon Dakika

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