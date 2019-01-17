Güreşte Teknik Kadro Değişikliği

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş Milli Takımı antrenörleri Abdullah Çakmar, Yüksel Şanlı ve Remzi Musaoğlu ile yollar ayrıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş Milli Takımı antrenörleri Abdullah Çakmar, Yüksel Şanlı ve Remzi Musaoğlu ile yollar ayrıldı.



Teknik direktör İshak İlbayhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken, Mehmet Yozgat ile Ali Kılınç ise teknik heyete katıldı.

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