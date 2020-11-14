Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Yeni Yol Caddesi'ndeki incelemesinin ardından Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile sohbet etti.

Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerini belirterek, "Hizmet ve yatırımlarımızda vatandaş memnuniyetini önemsiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi, takdir edilmesi bizler için çok önemli. Yıllardır ihmal edilmiş, vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanmadığı çevre yolu altına yapmış olduğumuz hizmetlerle bu bölgemiz modern bir görünüme kavuşuyor. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak da esnafımızın fikrini alarak çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Esnafta yapılan çalışmalardan dolayı Gürkan'a teşekkür etti.