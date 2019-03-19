Son Dakika Haberleri: Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Görev Değişikliği

Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Görev Değişikliği

2 saat önce

Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini iki dönem yapan Ferit Gülcüoğlu'nun istifa etmesinin ardından, başkanlık görevine Mehmet Şerif İlbeyi getirildi.

Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Görev Değişikliği, System.String[]
Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini iki dönem yapan Ferit Gülcüoğlu'nun istifa etmesinin ardından, başkanlık görevine Mehmet Şerif İlbeyi getirildi.

İlbeyi, yaptığı açıklamada, oda olarak büyük bir aile olduklarını ve esnaf için çalıştıklarını söyledi.

Makam ve unvanların çok büyük önemi olmadığını vurgulayan İlbeyi, "Dün neyse bugün de aynı azim ve hevesle odamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Güroymak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Brüksel'deki İngiltere Büyükelçiliği Yakınında Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir? Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Görev Değişikliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]