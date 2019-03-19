Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Görev Değişikliği
2 saat önce
Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini iki dönem yapan Ferit Gülcüoğlu'nun istifa etmesinin ardından, başkanlık görevine Mehmet Şerif İlbeyi getirildi.
Güroymak
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini iki dönem yapan Ferit Gülcüoğlu'nun istifa etmesinin ardından, başkanlık görevine Mehmet Şerif
İlbeyi getirildi.
İlbeyi, yaptığı açıklamada, oda olarak büyük bir aile olduklarını ve esnaf için çalıştıklarını söyledi.
Makam ve unvanların çok büyük önemi olmadığını vurgulayan İlbeyi, "Dün neyse bugün de aynı azim ve hevesle odamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:44 Kaynak: AA
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