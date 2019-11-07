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Son Dakika Güncel Gürpınar Belediyesinden stabilize yol çalışması

Gürpınar Belediyesinden stabilize yol çalışması

7 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kırsal ve merkez mahalle yollarına yönelik stabilize yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gürpınar Belediyesinden stabilize yol çalışması, System.String[]

Van'ın Gürpınar Belediyesi, kırsal ve merkez mahalle yollarına yönelik stabilize yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla başlatılan çalışmalarda birçok merkez ve kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda 180 kilometre stabilize yol yapıldı.


Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalara Doluçıkın kırsalında devam etti. Kısa bir süre önce Doluçıkın Mahallesi'nde verilen startla çamurlu ve bozuk olan mahalle yolları onarılıp ulaşım sıkıntısı yaşayan mahalle sakinlerinin sorunları çözüme kavuşturuldu.


Konu ile ilgili açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, hizmet atağının her geçen gün arttığını ve şu ana kadar kırsal ve merkez mahallelere yönelik yaklaşık 180 kilometre stabilize yol yapıldığını ifade etti.


Özellikle ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorununu çözme noktasında hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Tanış, "İlçemiz genelinde yaptığımız incelemeler sonucunda 8 ay gibi kısa bir sürede 180 kilometre stabilize yol çalışması yaptık. Bu rakam bizim bu yıl için hedeflediğimiz çalışmanın da üzerindedir. Mesai kavramı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her yere koşan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak daha yapacak çok işimiz var. 79 mahallemizde, bize ihtiyaç duyulan her sokakta insanlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için durmadan çalışacağız" dedi.


Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan Doluçıkın Mahalle sakinleri ise, mahallerinde ilk defa böyle bir hizmetle tanıştıklarından dolayı Başkan Tanış'a teşekkür ettiler. - VAN

Gürpınar Belediyesi, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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