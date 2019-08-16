Son Dakika Haberleri: Gürpınar'da kavun hasadı
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Gürpınar'da kavun hasadı

15 dakika önce

Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede alternatif ürün olarak değerlendirilen kavunun yetiştirildiği tarlalarda ilk hasat yapıldı.

Gürpınar'da kavun hasadı, System.String[]
Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede alternatif ürün olarak değerlendirilen kavunun yetiştirildiği tarlalarda ilk hasat yapıldı.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ı modern tarımda örnek yapmaya çalıştıkları belirti. Van'da yetişen kavunun Türkiye genelindeki en iyi kavunlardan olduğunu belirten Başkan Tanış, "Bu yıl ekiplerimiz gerek seralarda gerekse açık alanda ciddi bir meyve sebze üretimi yaptılar. Bugünde mayıs ayı başında ekimine başladığımız kavunların hasadını yapıyoruz. Ekim alanının az olmasına rağmen yaklaşık bir ton ürün toplandı. Kavunlarımız hem verimli hem de kaliteli olmasından dolayı bizleri memnun etti. Amacımız vatandaşlarımıza bu konuda rehber olmak ve onları ilçemizdeki verimli topraklardan farklı ürünler elde edebilmelerini sağlamaktır" diye konuştu. - VAN
Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
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