Gürpınar Kaymakamı Kayabaşı'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayabaşı, mesajında, ilçede görev yapan tüm muhtarların gününü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların kamu hizmetinin mahallelere ulaştırılmasında önemli rol oynadığını belirten Kayabaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"D?m?kr?si zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım."