Gürpınar Köyü\'ne Süt Soğutma Tankı

Kütahya İl Özel İdaresi ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde temin edilen 3 bin litre kapasiteli süt soğutma tankı, Emet ilçesine bağlı Gürpınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teslimle birlikte, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren 82 süt üreticisi modern soğutma imkanına kavuştu. Yetkililer, yeni tank sayesinde sütün hijyen şartlarında muhafaza edileceğini, kalite kayıplarının önüne geçileceğini ve soğutulmuş sütle pazarlama imkanlarının önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Projenin, bölgede hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KÜTAHYA