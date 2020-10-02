Gürsu'da kaçakla mücadele sürüyor - Son Dakika

Gürsu Belediyesi, sahip olduğu verimli tarım arazileriyle dünya çapında ürünlerin yetiştirildiği ovayı kaçak yapılardan koruyor.

Gürsu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılarak envanteri oluşturulan kaçak yapılar belirlenen yıkım programı çerçevesinde yıkılıyor. Kazıklı Mahallesi'nde araziye yapılan kaçak yapı yıkıldı. "Verimli tarım arazilerini kaçak yapılardan arındırıyoruz" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu, yoğun göç sebebiyle kaçak yapılaşma meselesiyle uzun yıllardır mücadele etmekte. Göreve geldiğimiz günden bugüne kararlılıkla ve titizlikle bu meseleyi çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Gerek merkezi yönetimin çözüm uğraşları, gerek bizim ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla kaçak yapı yapılmadan önce tedbir almaya çalışıyoruz. Uyarılarımıza ve iyi niyetimize rağmen hala kaçak yapı yapanlar var. Kanuni yükümlülüğümüz gereği bunları yıkmak zorunda kalıyoruz. Bu konudaki kararlılığımız sürecek" dedi. - BURSA