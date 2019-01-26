Son Dakika Haberleri: Gürsu Yollarına Parke Taşı

Gürsu Yollarına Parke Taşı

43 dakika önce

Gürsu Belediyesi üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Gürsu Yollarına Parke Taşı, System.String[]
Gürsu Belediyesi üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan üst yapı çalışmaları çerçevesinde köyden mahalleye dönüşen yerlerde cadde ve sokaklara parke taşı ve bordür döşeniyor. Nüfusu hızla artan ilçenin cadde ve sokaklarının modern şehir kimliğine uygun hale getirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çalışmalarımız çerçevesinde yeni yerleşim alanlarında alt yapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üst yapının da yenilenmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizin meydanları öncelikli olmak üzere bütün üst yapılarını yeniliyoruz. İlçemizin şehirleşme kimliğini geliştirmek maksadıyla yaptığımız çalışmalarımızla ilçenin vitrinini güzelleştiriyoruz. Belediyemizin bütün imkanlarını en verimli ve tasarruflu şekilde kullanarak, en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Yeni Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet ediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

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