Son Dakika Haberleri: Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgile göre kaza Sivas- Malatya karayolunda meydana geldi. Kazada Malatya istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan İ.Y. (32) yönetiminde ki 44 EG 142 plakalı otomobil Gürün Konakpınar mevkisinde yoldaki buzlanmadan şarampole uçtu. Takla atan araçta bulunan İ.Y. (32) ve D.U(33) yaralandı. 112 ekipleri tarafından alınan yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan D.U(33) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nişanlı Çifti Trafik Kazası Ayırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü

Sivas'ın Ayazı, Koca Kurdu Dondurdu Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:28:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]