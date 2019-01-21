Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgile göre kaza Sivas- Malatya
karayolunda meydana geldi. Kazada Malatya istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan İ.Y. (32) yönetiminde ki 44 EG 142 plakalı otomobil Gürün Konakpınar mevkisinde yoldaki buzlanmadan şarampole uçtu. Takla atan araçta bulunan İ.Y. (32) ve D.U(33) yaralandı. 112 ekipleri tarafından alınan yaralılar Gürün Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan D.U(33) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:20 Kaynak: İHA
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