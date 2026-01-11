Guterres'ten İran'a Protesto Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Guterres'ten İran'a Protesto Çağrısı

Guterres\'ten İran\'a Protesto Çağrısı
11.01.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, İran'daki protestolarda orantısız güç kullanımına karşı uyardı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İranlı yetkililere, ülkede devam eden gösterilerde protestoculara karşı "gereksiz ve orantısız güç kullanımından kaçınma" çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM tarafından Guterres'e atfen yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin birçok yerinde İran yetkilileri tarafından protestoculara karşı uygulanan şiddet ve aşırı güç kullanımıyla ilgili raporlardan şok olmuştur. Bu olaylar sonucunda son günlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve daha birçok kişi yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, İran halkının şikayetlerini "barışçıl şekilde ve korkusuzca" ifade edebilmesi gerektiği belirtilerek, uluslararası hukukta yer alan ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarına "tam olarak saygı duyulması ve bu hakların korunması" gereği vurgulandı.

"Genel Sekreter, İran yetkililerini azami itidal göstermeye ve gereksiz veya orantısız güç kullanımından kaçınmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ayrıca Guterres'in, iletişim hatlarının yeniden kurulması da dahil olmak üzere ülkede bilgiye erişimi sağlayacak adımlar atılması yönündeki talebini dile getirdiği aktarıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını bildirirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten İran'a Protesto Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 00:32:47. #7.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten İran'a Protesto Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.