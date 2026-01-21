Guterres'ten Uluslararası Hukuk Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Şartı'nın uluslararası ilişkilerin temeli olduğunu belirterek, liderlerin uluslararası hukuku hiçe saydıklarında küresel düzeni baltaladıkları ve tehlikeli emsal oluşturdukları konusunda uyardı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

BM Şartı'nın uluslararası ilişkilerin temeli, barışın, sürdürülebilir kalkınmanın ve insan haklarının temel taşı olduğunu belirten Guterres, "Liderler, uluslararası hukuku hiçe sayıp, hangi kurallara uyacaklarını seçip belirlediklerinde, küresel düzeni baltalıyor ve tehlikeli bir emsal oluşturuyorlar." ifadesini kullandı.

Guterres, herhangi bir isim vermeden "Bir avuç birey, küresel anlatıları değiştirebiliyor, seçimleri etkileyebiliyor veya kamuoyu tartışmasının şartlarını dikte edebiliyorsa, eşitsizlikle, kurumların ve ortak değerlerimizin yozlaşmasıyla karşı karşıyayız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Şartı'nın herkesi bağlayan bir sözleşme olduğuna dikkati çeken Guterres, tüm ülkelerin buna tam ve sadakatle uyması gerektiğini kaydetti.