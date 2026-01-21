Guterres'ten Uluslararası Hukuk Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Guterres'ten Uluslararası Hukuk Uyarısı

21.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası hukukun ihlalinin küresel düzeni tehdit ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Şartı'nın uluslararası ilişkilerin temeli olduğunu belirterek, liderlerin uluslararası hukuku hiçe saydıklarında küresel düzeni baltaladıkları ve tehlikeli emsal oluşturdukları konusunda uyardı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

BM Şartı'nın uluslararası ilişkilerin temeli, barışın, sürdürülebilir kalkınmanın ve insan haklarının temel taşı olduğunu belirten Guterres, "Liderler, uluslararası hukuku hiçe sayıp, hangi kurallara uyacaklarını seçip belirlediklerinde, küresel düzeni baltalıyor ve tehlikeli bir emsal oluşturuyorlar." ifadesini kullandı.

Guterres, herhangi bir isim vermeden "Bir avuç birey, küresel anlatıları değiştirebiliyor, seçimleri etkileyebiliyor veya kamuoyu tartışmasının şartlarını dikte edebiliyorsa, eşitsizlikle, kurumların ve ortak değerlerimizin yozlaşmasıyla karşı karşıyayız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Şartı'nın herkesi bağlayan bir sözleşme olduğuna dikkati çeken Guterres, tüm ülkelerin buna tam ve sadakatle uyması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Uluslararası Hukuk Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:37
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
19:29
ABD Suriye’deki 7 bin DEAŞ’lı mahkumu Irak’a nakledecek
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek
19:28
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:55:49. #7.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten Uluslararası Hukuk Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.