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Güven Sağlık Grubu, Sağlık Hizmeti sıralamasında ilk 5'te - Son Dakika

Güven Sağlık Grubu, Sağlık Hizmeti sıralamasında ilk 5'te

05.01.2022 15:14
Güven Sağlık Grubu, Sağlık Hizmeti sıralamasında ilk 5'te

GÜVEN Sağlık Grubu, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yapılan '2020 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları' değerlendirmesinde 'Sağlık Hizmetleri' kategorisinde 5'inci oldu.

GÜVEN Sağlık Grubu, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yapılan '2020 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları' değerlendirmesinde 'Sağlık Hizmetleri' kategorisinde 5'inci oldu.

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yapılan '2020 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları' belli oldu. Yapılan değerlendirmede Güven Sağlık Grubu, 'Sağlık Hizmetleri 'kategorisinde 5'inci sırada yer aldı. 130'tan fazla ülkeye sağlık hizmeti sunan Güven Sağlık Grubu, kişiselleştirilmiş tıptan organ nakline, plastik cerrahiden online sağlık hizmetlerine kadar sunduğu sağlık hizmeti çeşitliliğiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulundu. Güven Sağlık Grubu Uluslararası Pazarlar ve İş Geliştirme Direktörü Tuğba Arız'ın yaptığı açıklamada, 6 bölge müdürlüğü, 9 yurtdışı temsilciliği ve 50 kişilik uluslararası kadrolarıyla 12 dilde hizmet verdiklerini söyleyerek, "Başkentte hizmet veren bir Ankara markası olarak, kişiye özel sağlık hizmeti anlayışıyla, hastalarımızın ihtiyacı olabilecek her detayı onlar talep etmeden, beklentilerinin üzerinde sunduğumuz hizmetimizle fark yarattığımızı düşünüyoruz. Güç aldığımız 47 yıllık deneyimimiz, uluslararası akreditasyon belgelerimiz, alanında profesyonel hekimlerimiz, A'dan Z'ye tüm süreçleri eksiksiz kurgulayan kadromuz, hayata geçen uluslararası projelerimiz ve uluslararası hizmetlerin yüzde 10'unu transplantasyon (organ nakli) gibi katma değeri yüksek işlerin oluşturması, bu alanda bizlerin önünü açıyor" dedi.

'AB VE ABD'YE PLASTİK CERRAHİ VE OBEZİTE HİZMETİ SUNUYORUZ'

Farklı pazarlarda yer almanın, özellikle pandemi döneminde avantaj sağladığına dikkat çeken Arız, şunları kaydetti:

"Uçuşların kısıtlandığı bölgeler yerine diğer pazarlardan hasta almak pandemide sağlık turizmi hizmetlerinin devam etmesini sağladı. Organ naklinden sonra, yurtdışı hastalarına sunulan sağlık hizmetlerinin başında genel cerrahi, nefroloji, gastroentroloji, ortopedi, üroloji, beyin cerrahisi ve onkoloji alanları geliyor. Plastik cerrahi ve obezite tedavisi Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) sunduğumuz alanların başında geliyor. Hizmet çeşitliliği ve son teknoloji ile donanmış tesislerimiz ve Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde verdiğimiz hizmetler uluslararası alanda fark yarattı. İnovatif hizmetlerin ve kişilerin sağlıklı kalmasına yönelik ürünlerin uluslararası pazarda talep gördüğüne şahit olduk. Ankara'nın turizm öncelikli bir şehir olmamasına, hatta pek çok ülkeden direkt uçuş imkanı bulunmamasına rağmen, hastalarımızın sağlık hizmetini bizden almaktan vazgeçmemesi sunduğumuz hizmetin başarısını gözler önüne seriyor. Çok yakında yurtdışı yatırımlarımızla ilgili de müjde vereceğiz. Türkiye'de sağladığımız ayrıcalıklı hizmeti yurtdışına taşıyacağız. Ülkemize ve Ankara'ya kazandırdığımız dövize bağlı gelirlerden dolayı gurur duyuyoruz. Hastalar en çok Irak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İsveç ülkelerinden geliyor."

PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ YAŞANDI

Döviz bazlı gelir dikkate alınarak yapılan 2020 yılı değerlendirmesinde, bir önceki yıla göre elde edilen döviz gelirlerinde yüzde 45'lik artış yaşandığı belirlendi. Pandemi şartlarının hakim olduğu 2020 yılında 2019 yılına kıyasla Güven Sağlık Grubu'na yapılan başvurular yüzde 25 arttı.


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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Plastik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güven Sağlık Grubu, Sağlık Hizmeti sıralamasında ilk 5'te - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güven Sağlık Grubu, Sağlık Hizmeti sıralamasında ilk 5'te - Son Dakika
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