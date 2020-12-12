Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı - Son Dakika

Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı

12.12.2020 10:48
Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı, System.String[]

Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen hazır giyim markası Loft, TVRM Kovid-19 sertifikasını aldı.

Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen hazır giyim markası Loft, TVRM Kovid-19 sertifikasını aldı. Bu belge, şirketin, çalışanları ve müşterileri için koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldığını gösteriyor. Sertifikayla müşteriye güvenin telkin edildiğini söyleyen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, güvenli alan sertifikalarının satışları yüzde 30 artırdığını dile getirdi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşadığını bu günlerde, insanlar arasında 'güvenli alan', 'güvenli hizmet' ve 'güvenli üretim' gibi kavramlar ön plana çıktı. Almanya merkezli belgelendirme kuruluşu RoyalCert, hazır giyim markası Loft ile iş birliği yaptı.

Loft, hem çalışanları hem de müşterileri için Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri alması nedeniyle RoyalCert Türkiye ekibi tarafından yapılan denetimler sonrasında TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasını almaya hak kazandı.

"SERTİFİKA DENETİMLER SONRASINDA VERİLİYOR"

Programın 42 ülkede 18 sektörde uygulandığını söyleyen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "Kovid-19'a dair bütün önlemlerin alındığını tespit ediyoruz, sertifika öyle veriliyor. Bu belge, şirketin, çalışanları ve müşterileri için koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldığını gösteriyor. Loft'un tüm mağazaları denetimler sonrası Kovid-19 tedbirleri kapsamında bütün önlemlerin alındığına dair belgelendirmeyi aldı" dedi.

"MÜŞTERİ RAHATLIKLA GİDEBİLİR"

Müşterinin mağazaya girişinden çıkışına kadar olabilecek bütün risklere karşı alınan önlemlerin kontrol edilmesi sonucunda bu belgenin verildiğini aktaran Namlı, "Maske, mesafe denetimi yapılıyor ve hijyen kriterlerine uyulup uyulmadığına bakılıyor. Loft'un denetimleri 1 ay sürdü, çok sayıda mağazası olduğu için bu kadar sürdü. Sertifikayı vermemiz için önlemlerin alınması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Sertifikayı gören müşteri, mağazada Kovid-19 ile ilgili bütün önlemlerin alındığını anlamalıdır. Mağaza, sertifikayla müşteriye güven telkin etmiş oluyor. Tabi müşteriye güven verilince satışlara pozitif yansıyor. Bize perakende sektöründen gelen geri dönüşlere göre satışları yüzde 30'lara varan oranda artırmış" diye konuştu.

"SERTİFİKAYI ALAN KURUMLAR HER AY DENETLENİYOR"

Artık insanların gittiği otel, restoran veya mağazada Kovid-19 tedbirlerinin alıp alınmadığına dikkat etiğini söyleyen Namlı, "Maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiğimiz gibi ziyaret ettiğimiz yerlerin bu önlemleri uygulayıp, uygulamadığına bakıyoruz. Bugüne kadar bin otelin, bin 500 restoranın denetimlerini gerçekleştirdik. Sertifikayı verdiğimiz yerleri aylık denetliyoruz, içinde bulunduğumuz mağaza her ay 30'a yakın kritere göre denetlenecek. Denetimlerde tedbirlere uyulmadığı görülürse ikaz süreci başlar sertifikanın iptaline kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

IŞIK: SERTİFİKAYI ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Loft mağaza müdürü Gülden Işık ise, "Sertifikayı almadan müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için bütün tedbirlere uyuyorduk. Sertifikayı aldığımız için mutluyuz. Müşteriler için mağazaya girişinden kabinlere kadar hijyen kurallarına uymaya çalıştık. Müşterileri, maskesiz mağazaya almıyoruz. Ürünlerin denendiği her kabini dezenfekte ediyoruz. Denetilen ürünleri bekleme alanında 2 saat bekletip 90 derecelik buhar tutup reyona alıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Kasada müşterileri temassız ödemeye yönlendiriyoruz, işlem sonrası kullanılan teknolojik aletleri dezenfekte ediyoruz" dedi.


Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı
Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı
Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı
Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı
Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı

Yönetim Kurulu, Almanya, Türkiye, Loft, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güvenli alan sertifikaları satışları yüzde 30 artırdı - Son Dakika


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