Güvenli İnternet Günü'nde Yeni Düzenlemeler
Güvenli İnternet Günü'nde Yeni Düzenlemeler

10.02.2026 18:06
Bakan Göktaş, çocukları dijital risklerden korumak için sosyal medya düzenlemesi yapacak.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güvenli İnternet Günü'nü kutlayarak, "Çocuklarımızı dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığımız sosyal medya düzenlememizi çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güvenli İnternet Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, şunları kaydetti:

"Çevrim içi dünyada çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ve yürüttüğümüz birçok proje bu konudaki kararlılığımızın en somut göstergesi. Çocuklarımızı dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığımız Sosyal Medya Düzenlememizi de çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Güvenli İnternet Günü'nü kutluyor, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyi bir internete."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

