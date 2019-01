Güvenlik Görevlilerinden Türk Kızılayına Kan Bağışı

Başkentte, Anfa Güvenlik tarafından Türk Kızılayına kan bağışında destek amacıyla kampanya düzenlendi.Güvenlik görevlileri, Ankara Batı Kan Bağış Merkezi tarafından Ankapark 'ta kurulan Türk Kızılayı bağış noktasına gelerek kan verdi.Gerekli bilgilendirme formunu doldurduktan sonra sağlık kontrollerinden geçen güvenlik görevlilerinden kan alındı.Etkinliğe, Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler , Türk Kızılayı Ankara Batı Kan Bağış Merkezi Müdürü Huriye Aksoy ve Anfa Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı da katıldı.Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, hasta ile bağışçılar arasında köprü oluşturduklarını ifade etti.Güler, şöyle konuştu:"Genel Başkanımızın soğukların artmasıyla azalan kan bağışlarından dolayı yaptığı çağrıyla ciddi anlamda bir duyarlılık oluştu. Yaklaşık iki haftadır bağışlar gayet iyi gidiyor. Azalan stoklar şu an istenilen seviyeye ulaştı. Ancak bunun da bu seviyede tutulması gerekiyor. Biz mart ayının ortasına kadar aslında her kış bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu kış biraz daha sert geçmesi nedeniyle biraz daha fazla yaşadık.""Amacımız her 20 kişiden birinin düzenli kan vermesi" Türkiye genelinde 105 sabit noktada kan bağış araçlarının olduğunu belirten Güler, "Amacımız kan verebilir nüfustan her 20 kişiden birinin yılda düzenli bir şekilde kan vermesini sağlamak. Bunu yaparsak kan anonslarını çözmüş olacağız." dedi.Anfa Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı ise kan bağışı için personellerinden yüksek katılım beklediklerini ifade etti. Personele kan bağışının önemini anlattıklarını dile getiren Kıratlı, "Güvenlik olarak bir katkımız olsun diye tüm personelimizi çağırdık. İlk gün için 100 kişi bekliyoruz. Bağış noktası 3 gün açık kalacak." diye konuştu.Kan veren güvenlik görevlilerinden Salih Kılıç da, Türk Kızılayına daha önce de kan bağışında bulunduğunu söyledi. Herkesin kan ihtiyacı olabileceğini vurgulayan Kılıç, "Ben 2010'da kardeşimi kaybettiğimde bunun yaşadım. Kardeşim için kan lazım olmuştu, bayağı sıkıntılı bir durumdu. Her insanın duyarlı olması lazım. Başkalarına faydası olması için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.