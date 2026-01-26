Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan? - Son Dakika
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?

Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
26.01.2026 14:12
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
İstanbul'da çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden açık alanda tuvaletini yapan bir şahıs, büyük tepkiyle karşılaştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahsın tuvaletini yaptığı sırada çevredeki bir güvenlik görevlisinin "Hop hop, hayvan mısın lan?" diye bağırdığı görüldü.

İstanbul'da kamusal alanda yaşanan bir olay, çevrede bulunanların tepkisine neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre bir şahıs, herkesin gözü önünde açık alanda tuvaletini yaptı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etmeye çalıştı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Şahsın, yapılan sözlü uyarılara rağmen davranışını sürdürmesi tepkilerin dozunu artırdı. Olay anında bölgedeki bir güvenlik görevlisinin yüksek sesle, "Hop hop, hayvan mısın lan?" diye bağırdığı duyuldu. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kamusal alanlarda bu tür davranışlara karşı daha caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.

Son Dakika Yaşam Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Kaya Ramazan Kaya:
    ne yapsın adam çok sıkıştıysa esnaflarda diyor ki tuvalet arızalı evet yanlış sokağa işemek de tek ayıbımız bu olsun sokaklarda neler var neler 25 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan? - Son Dakika
