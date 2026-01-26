Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?

İstanbul'da kamusal alanda yaşanan bir olay, çevrede bulunanların tepkisine neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre bir şahıs, herkesin gözü önünde açık alanda tuvaletini yaptı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etmeye çalıştı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Şahsın, yapılan sözlü uyarılara rağmen davranışını sürdürmesi tepkilerin dozunu artırdı. Olay anında bölgedeki bir güvenlik görevlisinin yüksek sesle, "Hop hop, hayvan mısın lan?" diye bağırdığı duyuldu. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kamusal alanlarda bu tür davranışlara karşı daha caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.