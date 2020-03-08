Güvenlik-İş Sendikasından Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenlik-İş Sendikasından Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Güvenlik-İş Sendikasından Dünya Kadınlar Günü etkinliği

6 saat önce

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın özel güvenlik görevlisi olmak daha da zor.

Güvenlik-İş Sendikasından Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, " Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın özel güvenlik görevlisi olmak daha da zor. Kamu düzeni, kurum ve kişilerin güvenliği için gece gündüz özveriyle mesai yapan kadın özel güvenlik görevlilerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Çağırıcı, Güvenlik-İş Sendikasınca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 45 ilden kadın özel güvenlik görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuştu.

Türkiye'deki 42 bin özel güvenlik görevlisinden 6 binine yakınının kadın olduğunu belirten Çağırıcı, kadın özel güvenlik görevlilerinin zor bir meslek icra ettiğini söyledi.

Güvenlik-İş Sendikasının özveri ve cesaretle görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın özel güvenlik görevlisi olmak daha da zor. Kamu düzeni, kurum ve kişilerin güvenliği için gece gündüz özveriyle mesai yapan kadın özel güvenlik görevlilerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evde anne ve eş, işte ise zor bir görevi icra eden birer çalışan olan kadın özel güvenlik görevlileri, daha iyi özlük hakları ve çalışma koşullarını hak ediyor. Güvenlik-İş Sendikası olarak bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz."

Çağırıcı, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını her fırsatta dile getirdiğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel güvenlik görevlilerine değer verdiğini ve talepleriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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