"Güvenlik korucularına yapılan maaş zammı ülkeyi fakirleştirmez, zenginleştirir" - Son Dakika

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, asgari ücret seviyesinde olan güvenlik korucu maaşlarına yapılacak zammın ülke ekonomisini fakirleştirmeyeceğini bilakis zenginleştireceğini kaydederek destek istedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 2021 bütçesinin TBMM'de görüşülmeye başlanacağı bu günlerde güvenlik korucuları camiası olarak her yıl olduğu gibi büyük bir beklenti içerisine girdiklerini aktararak maaş konusunda çok uzun yıllardır, gelmiş ve geçmiş hiç bir hükümet beklentilerinin karşılayamadığını, korucuların maaşları zamanla enflasyon karşısında ve diğer kamu görevlilerinin maaşları karşısında erimiş ve hak etmediği bir şekilde asgari ücret seviyesine gerilemiş olduğunu söyledi. Devlet yetkililerinden destek beklediklerini vurgulayan Başkan Sözen, "Camiasından bin 800 şehit veren 3 bin gazi veren güvenlik korucuları olarak asgari ücret civarında maaş almamız asla doğru ve kabul edilir bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım biz güvenlik korucularının moralini ve motivasyonunu bozmaktadır. Bu durum bizleri üzmekte, rencide etmekte ve gelecekle ilgili umutsuzluğa itmektedir. 40 yıldır askerimiz ve polisimizle omuz omuza terörle ve teröristle mücadele eden kahraman camiamız bu haksızlığı hak etmemektedir. Korucularımızın asgari ücret düzeyinde maaşa muhtaç bırakılmaları sadece bizleri üzmemekte, aynı zamanda düşmanlarımız olan teröristleri ve onların destekçilerini de sevindirmektedir. Bizler aslında üzüntülerimizi ve içinde bulunduğumuz maddi zorlukları düşmanlarınızı sevindirmemek ve ailelerimizi, eşlerimizi ve çocuklarımızı daha çok üzmemek adına kelimelere dökemiyor, basın yoluyla ifade edemiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar tahmin edilenin çok daha ötesinde kötü bir durumdadır. Güvenlik korucuları olarak ailelerimizi geçindiremiyor, onların temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve çocuklarımızı okutamıyoruz. Bir çok arkadaşımızın üniversite kazanan çocuklarını maddi imkansızlıklar yüzünden okula göndermediğine tanıklık ediyoruz. Bu durum hayatını ülkesi milleti devleti ve vatanın bölünmez bütünlüğü için ortaya koyan bir camiaya reva görülmemelidir. Şartlarımız ortada iken başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere sorumluluk makamında olan bütün devlet büyüklerimizi camiamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Haklarımızı isterken amacımız asla kimseyi kırmak incitmek değildir ve olamaz. Bizler anamızın ak sütü gibi hak ettiğimizi düşündüğümüz haklarımızın verilmesini istiyoruz. Bu bağlamda maaşlarımızın aynı görevi aynı mevzide beraber yürüttüğümüz uzman çavuşlarımızın maaşlarına endekslenmesini istiyoruz. Ülkemizin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Ama şunu da net bir şekilde ifade etmeliyim ki; güvenlik korucularımıza verilecek maaş zammı ülkemizi fakirleştirmez, bilakis güvenlik korucularımızın ve ailelerinin hayır duasını alacağı için ülkemizi zenginleştirir. Kardeşliğimizi pekiştirir, terörle ve teröristle mücadelemizdeki azim ve şevkimizi artırır. Bu durum ülkemize kazandırır, teröristlere ve destekçilerine kaybettirir. TBMM'de bütçe görüşmelerinin yapılacağı bu günlerde HDP dışındaki bütün siyasi partilerden maaşlarımızın artırılması yönünde ciddi anlamda destek bekliyoruz. En büyük desteği oylarımızla meclise gönderdiğimiz iktidar partisine mensup bölge milletvekillerimizden bekliyoruz. Bölge milletvekilleri bu kapsamda beraber hareket etmeli, alacakları ortak kararı Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza ileterek maaşlarımızın artırılmasına öncülük etmelidirler. Bütçe görüşmeleri öncesi taleplerimizi kendilerine iletmek üzere Cumhurbaşkanımızla ve İçişleri Bakanımızla görüşmek istediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR