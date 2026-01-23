Güvenlik Toplantısı 81 İl'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Güvenlik Toplantısı 81 İl'de Gerçekleşti

Güvenlik Toplantısı 81 İl\'de Gerçekleşti
23.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerlikaya başkanlığında terör, uyuşturucu ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nda; terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı. Toplantıda, güvenlik ve asayiş alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, illerdeki mevcut durum ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Eldivan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da iştirak etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik Toplantısı 81 İl'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:50:01. #7.11#
SON DAKİKA: Güvenlik Toplantısı 81 İl'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.