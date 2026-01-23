Güvenlik Toplantısı 81 İl\'de Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nda; terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı. Toplantıda, güvenlik ve asayiş alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, illerdeki mevcut durum ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Eldivan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da iştirak etti. - BAYBURT