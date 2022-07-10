Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü... - Son Dakika
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Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...

10.07.2022 14:43

Malatya'da arkadaşlarıyla birlikte gondola binen 26 yaşındaki Ahmet Kaya, güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü. Yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden Ahmet Kaya (26) ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya'nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan düştü.

Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Gondoldan düşen Ahmet, hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Ahmet Kaya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü... - Son Dakika

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