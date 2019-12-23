Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro - Son Dakika
Son Dakika Güncel Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro - Son Dakika

Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro

6 saat önce

"Snatch", "Sherlock Holmes", "Revolver", "The Man from U.N.C.L.E." ve "King Arthur" gibi büyük bütçeli yapımlara imza atan yönetmen Guy Ritchie, "The Gentlemen" ile tekrar sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Guy Ritchie'nin yeni filmine dev kadro, System.String[]

"Snatch", "Sherlock Holmes", "Revolver", "The Man from U.N.C.L.E." ve "King Arthur" gibi büyük bütçeli yapımlara imza atan yönetmen Guy Ritchie, "The Gentlemen" ile tekrar sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Tarzıyla sinema dünyasında adından söz ettiren yönetmenin yeni filmi 2020'de vizyona girecek.

İlk hali 72 sayfa olan ve diyalogların bir kısmı çekimler sırasında eklenen filmde, dedesi Al Capone'un koruması olan Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey bir suç imparatorunu canlandırıyor.

Filmde, Ritchie'nin "King Arthur"da da birlikte çalıştığı Charlie Hunnam, kendisine özel olarak yazılan bir karaktere hayat veriyor.

Hugh Grant'in kendi düğün yemeğine giderken tesadüfen kadrosuna dahil olduğu "The Gentlemen"de ayrıca film boyunca takım elbise giymeden, sadece eşofmanla oynayan Colin Farrell da yer alıyor.

Komedisi ve bol aksiyonuyla dikkati çeken filmin konusu şöyle:

"Milyarder suç baronu Mickey Pearson, Londra'da kurduğu imparatorluğu bırakıp ailesiyle birlikte ABD'ye dönmeye kararlıdır. İşlerini devretmek için ünlü bir milyarderle anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır. Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey'nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında, Mickey işin içinden sıyrılmak zorundadır."

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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