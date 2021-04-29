Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı - Son Dakika

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı

29.04.2021 12:09
Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı, System.String[]

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü video konferans yoluyla tesis çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü video konferans yoluyla tesis çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş faaliyetlerinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen kutlamanın bu seneki teması "Müdahale Etmeye Cesaret Et!" olarak belirlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazalarının önlenmesi amacıyla 2003 yılından bu yana 28 Nisan'da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde şirket bünyesinde yapılan konferansta, iş emniyeti ve sağlığı açısından bir önceki yıl değerlendirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca alınabilecek önlemlere dair çalışanlar bilgilendirildi.

Ayrıca, emniyet ve sağlık kültürünü yaymak ve salgınla mücadelede edinilen tecrübeleri paylaşmak adına bir araya gelen şirket çalışanları arasından emniyet kültürünü yıl boyunca yaşatan ve bu konuda katkı sağlayan çalışanlara ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Sağlık-Emniyet-Çevre-Kalite (SEÇ-K) Müdürü Tolga Kaymaz, dünyaca kabul edilmiş SEÇ-K yönetim standartları ile belgelendirildiklerini belirterek, "Şirketimiz düzenli eğitimler, kapsamlı tatbikatlar ve önleyici bakımlarla desteklediği önlemler sayesinde 2020 yılında da tesislerinde emniyetli operasyonunu sürdürmüştür. Amacımız, 12 Altın Kural'ımızdan ödün vermeden, 2021 senesini de sıfır gün kayıplı iş kazası ile tamamlamak, yönetmelik ve standartlarımız çerçevesinde operasyonlarımızı başarı ile sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra hem tesislerimizde hem de istasyonlarımızda Koronavirüs salgını ile mücadeleyi de son bir yıldır olduğu gibi ön planda tutarak, çalışanlarımızı bilgilendirmeye devam edecek, çalışanlarımızın emniyeti ve sağlığı için azami özeni göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

OYAK çatısı altında hizmet veren TOTAL ve M Oil, geçen yıl ağustosta Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşmişti.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Koronavirüs, Akaryakıt, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi         
11:43
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:00:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güzel Enerji Akaryakıt AŞ, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement