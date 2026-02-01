Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Yoğun İlgi

Güzeldağ Kayak Merkezi\'ne Yoğun İlgi
01.02.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yarıyıl tatilinin son gününde Güzeldağ Kayak Merkezi'nde kalabalık yaşandı, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Muş'ta kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkezde özellikle öğrenciler ve aileler yoğunluk oluşturdu.

Güzeldağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde yoğun ilgi gördü. Kent merkezine yakın konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken merkezde ziyaretçiler karın keyfini doyasıya yaşadı. 2300 rakımlı kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaşması, kayak ve kızak yapmak isteyen vatandaşlar için uygun bir ortam oluşturdu. Gün boyunca piste çıkan çocuklar ve gençler kızakla kayarak eğlenirken, aileler de kar manzarası eşliğinde vakit geçirdi. Özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu merkezde zaman zaman pistlerde kalabalık yaşandı. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak karla kaplı doğayı fotoğrafladı.

Ailesiyle birlikte kayak merkezine gelen Ertunç Kaymaz, tatilin son gününü değerlendirdiğini ifade ederek, "Bugün yarıyıl tatilinin son günü. Bu son günde kayak merkezine gelmek bizim için mantıklı bir seçim oldu. Tatilin son gününü ailemle birlikte kayak yaparak geçiriyoruz" dedi.

Çocukları ile birlikte kayak merkezine gelerek tatilin son gününü değerlendirdiklerini söyleyen Fatma Kaymaz, "Bugün sömestir tatilinin son günü. Çocuklarla birlikte Muş Kayak Merkezi'ne geldik. Hava gayet güzel, ortam da çok keyifli. Çocuklar burada doyasıya eğleniyor. Yarın eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Bugün için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Muş Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştığını söyleyen Sepideh Khanı, kayak merkezinde olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu sene kayak merkezini keşfettim ama geçen yıl gelme fırsatım olmamıştı. Burası hem çocuklar hem de büyükler için eğlenmeye çok uygun, gerçekten güzel bir ortam var. Hava soğuk ama bu da ayrı bir keyif katıyor. Bu yüzden buraya gelip günü eğlenceli bir şekilde değerlendirmek istedim. Profesyonel kayak yapmadığım için çocuklar gibi kızaklarla kaymak da çok keyifli oldu. Benim için güzel bir hatıra oldu" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Kültür, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

18:58
Galatasaray-Kayserispor maçının 11’leri belli oldu Yeni transfer ilk kez sahada
Galatasaray-Kayserispor maçının 11'leri belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahada
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 19:19:52. #7.11#
SON DAKİKA: Güzeldağ Kayak Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.