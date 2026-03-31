Güzide Duran–Adnan Aksoy boşanma davasının detayları ortaya çıktı! Fikret Orman iddiasına yanıt

31.03.2026 14:33
Eski manken ve 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi iş insanı ve mimar Adnan Aksoy’un boşanma davasına ilişkin detaylar netleşti. Duran, canlı yayına gönderdiği mesajda Fikret Orman’ın “2021 yılından beri birlikteyiz” sözlerini yalanladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, Güzide Duran’ın kendisine ilettiği açıklamayı izleyicilerle paylaştı. Duran, yaşadığı boşanma süreci nedeniyle şu aşamada canlı yayınlara katılmak istemediğini ifade etti.

Duran mesajında, “Geçen hafta yaşadığım süreç nedeniyle şu an için herhangi bir canlı yayında konuşmak istemiyorum. Uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreç üzerine dün boşanma davam sonuçlandı. Bundan sonrası için tek önem verdiğim konu çocuklarım” ifadelerini kullandı.

'FİKRET'LE 2025 YILINDA TANIŞTIK'

Öte yandan hakkında çıkan ilişki iddialarına da açıklık getiren Duran, Fikret Orman ile tanışma tarihine ilişkin yanlış bir algı oluştuğunu belirtti. “Bununla ilgili bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek istiyorum. Ben ve Fikret, 2025 yılında tanıştık ve tanıştığımızda benim boşanma davam devam ediyordu” dedi.

Fikret Orman’ın daha önce dile getirdiği “2021 yılından beri birlikteyiz” yönündeki sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Duran, bu bilginin basına sehven bu şekilde yansımış olabileceğini ifade ederek yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediğini söyledi.

DAVANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Programda ayrıca boşanma davasına ilişkin bazı bilgiler de paylaşıldı. Buna göre çiftin çocuklarının velayetinin babada kaldığı, Güzide Duran’a aylık 50 bin TL kişisel nafaka bağlandığı ancak Duran’ın nafaka kararına itiraz edeceği öğrenildi. Boşanma kararına ise karşı tarafın da itiraz hazırlığında olduğu belirtildi.

Öte yandan Duran hakkında çıkan “tazminat kazandı” yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı, bu durumun avukatı tarafından yapılan bir açıklamanın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    50 bin tl bakimlarina yetmez gercekten az 20 binde emekli aliyodur eder 70 bin bunlara az bize bike yetniyor bazen 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:12:33.
