Güzide Duran–Adnan Aksoy boşanma davasının detayları ortaya çıktı! Fikret Orman iddiasına yanıt

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, Güzide Duran’ın kendisine ilettiği açıklamayı izleyicilerle paylaştı. Duran, yaşadığı boşanma süreci nedeniyle şu aşamada canlı yayınlara katılmak istemediğini ifade etti.

Duran mesajında, “Geçen hafta yaşadığım süreç nedeniyle şu an için herhangi bir canlı yayında konuşmak istemiyorum. Uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreç üzerine dün boşanma davam sonuçlandı. Bundan sonrası için tek önem verdiğim konu çocuklarım” ifadelerini kullandı.

'FİKRET'LE 2025 YILINDA TANIŞTIK'

Öte yandan hakkında çıkan ilişki iddialarına da açıklık getiren Duran, Fikret Orman ile tanışma tarihine ilişkin yanlış bir algı oluştuğunu belirtti. “Bununla ilgili bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek istiyorum. Ben ve Fikret, 2025 yılında tanıştık ve tanıştığımızda benim boşanma davam devam ediyordu” dedi.

Fikret Orman’ın daha önce dile getirdiği “2021 yılından beri birlikteyiz” yönündeki sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Duran, bu bilginin basına sehven bu şekilde yansımış olabileceğini ifade ederek yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediğini söyledi.

DAVANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Programda ayrıca boşanma davasına ilişkin bazı bilgiler de paylaşıldı. Buna göre çiftin çocuklarının velayetinin babada kaldığı, Güzide Duran’a aylık 50 bin TL kişisel nafaka bağlandığı ancak Duran’ın nafaka kararına itiraz edeceği öğrenildi. Boşanma kararına ise karşı tarafın da itiraz hazırlığında olduğu belirtildi.

Öte yandan Duran hakkında çıkan “tazminat kazandı” yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı, bu durumun avukatı tarafından yapılan bir açıklamanın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı ifade edildi.