Türkiye Atıcılık Milli Takımı'nın da katıldığı H&N Kupası, Almanya'da başladı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Münih'teki organizasyonun ilk gününde 2 milli sporcu finalde yarıştı.
Kadınlar 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele eden Elif Berfin Altun, 4'üncü oldu.
Olimpiyat madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç ise erkekler 10 metre havalı tabanca finalini 8. tamamladı.
Sporcular, turnuvada yarın aynı kategorilerde tekrar madalya mücadelesi verecek.
Türkiye'nin 14 sporcuyla yer aldığı H&N Kupası'nda müsabakalar, 25 Ocak Pazar günü sona erecek.
Son Dakika › Spor › H&N Kupası Türkiye'den İki Sporcu Finalde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?