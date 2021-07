Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman: Kemal ağabey hayatta olsaydı, onsuz yeni versiyonlar yapılamazdı - Son Dakika

Hababam Sınıfı oyuncularından 'Hayta İsmail' karakterine hayat veren Ahmet Arıman, "Hababam Sınıfı filmi bize maddi olarak değil ama manevi olarak çok büyük katkı sağlamıştır" dedi. Arıman, Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı için vazgeçilmez bir isim olduğunu vurgulayarak, "Hayatta olsaydı onsuz Hababam düşünülemezdi" dedi.

Hababam Sınıfı oyuncuları, İstanbul'da "Bi Dolu Etkinlik" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte sanatseverlerle bir araya geldi. Ertem Eğilmez'in Türk sinema tarihine geçen film serisinde rol alan 'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet Arıman, "Bacaksız" lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık, etkinliğe katılanlarla birlikte sahneye kurulan ekranda Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini izledi. Ahmet Arıman, halkın ilgisinden çok memnun olduğunu belirterek, "Filmin bu kadar çok sevilmesinin birçok etkeni var. Bunlardan biri de kadronun müthiş oyuncularla kurulu olması. En başta Kemal Sunal etkeni var. Kemal Sunal'sız bir Hababam düşünülemez" diye konuştu.

Ahmet Arıman, Tuncay Akça ile Teoman Ayık, film izlenmeden önce sahneye çıkarak, etkinliğe katılanların sorularını yanıtlayıp, o dönemki anılarını anlattılar. Yeşilçam oyuncuları daha sonra Hababam Sınıfı serisinin müziklerinin bestecisi Melih Kibar 'ı anarak, yıllardır dillere dolanan bu müzikleri izleyicilerle beraber söylediler.Filmin izlenmesinin ardından Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Ahmet Arıman, "Halkımız bize her zaman ilgili, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı."BU YAPITIN BİR PARÇASI OLMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"Hababam Sınıfı filmlerinin neden bu kadar çok sevildiğini anlatan Ahmet Arıman, "Filmin bu kadar çok sevilmesinin birçok etkeni var. Bunlardan biri de hikayenin çok güzel olması. Ayrıca kadronun da müthiş oyuncularla kurulu olması başka bir etken. En başta da Kemal Sunal etkeni var. Kemal Sunal'sız bir Hababam düşünülemez" şeklinde konuştu."ÇOĞU OYUNCU PARA ALMADAN SAHNE ALDI"Filmlerde başrol oyuncuları hariç çoğu oyuncunun para almadan sahne aldığını belirten Arıman, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu film bize maddi olarak değil ama manevi olarak çok büyük katkı sağlamıştır. Biz amatör oyunculardık. Böyle bir yapıtta yer almak inanılmaz bir duygu. Tarif edilemez. İnsanı gururlandırıyor.""YENİ HABABAM FİLMLERİ ORİJİNALİN YERİNİ TUTAMAZ"Günümüzde çekilen filmlerde eski samimiyeti hissetmediğini söyleyen Yeşilçam oyuncusu, "İyi filmler çekilmiyor değil, çekiliyor. Ama şu tatlılığı kimse bulamıyor. Mesela 'Kemal Sunal sağ olsaydı, yeni çıkan Hababam filmleri çekilmezdi' diyorlar. Bu bana mantıklı geliyor. Çünkü Kemal ağabey varken, onsuz bir Hababam Sınıfı düşünülemez. O'nun yaptığı işi kimse yapamazdı. Benzersizdi, hiçbir şeye benzemez. Hababam'ın efsane olmasında Kemal ağabeyin çok büyük etkisi var" dedi.Öte yandan yeni çıkan Hababam Sınıfı filmlerine değinen Arıman, "Onların da kendilerine göre bir emeği var ama tabii ki orijinalin yerini tutamaz. Sırf Kemal ağabeyden bahsettim ama Kemal ağabey değil sadece. Münir Özkul , Ertem Eğilmez, Şener Şen , Adile Naşit. Bu isimler öyle kolay isimler değil" diye konuştu."ASKERDEN İZNE GELME SAHNESİ GERÇEKTİR""Bu filmler, şu anki teknoloji ile çekilse yine izlenirdi ve aynı tadı verirdi. Eski filmlerin renklendirilmiş şekilde restore edilmesi, insanlar tarafından hala rağbet gördüğü anlamına gelir. Bu da tabi bizi çok mutlu ediyor" diyen Ahmet Arıman, "İlk çekilen sahnem kedinin sıraların altında kaçma sahnesiydi. Askere, serinin 3'üncü filminde gittim. Arada izne gelirken çektik o sahneyi mesela. Gerçektir o sahne. Ertem ağabey, 'Ahmet izinden gelince uğrasın. Elbisesini getirsin, not bıraksınlar eve' demiş. Ben de aldım gittim. Meğer benim için böyle bir sahne yapmışlar. O insanlar başka bir jenerasyon. O insanlar öyle insanlardı işte..." ifadelerini kullandı."O SAHNEYİ HER İZLEDİĞİMDE AĞLIYORUM"

Hababam filmlerinin farklı bir enerjisi olduğunu vurgulayan 65 yaşındaki oyuncu, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Akil Hoca'nın bizim yüzümüzden okuldan kovulma sahnesi vardır. Bir de Hababam'ın Akil Hoca'yı okula geri getirme sahnesi vardır. Ben orada her seferinde ağlıyorum. O derece bir duygusallığı var yani. Boş bir film değil bu. Kimse çocuk filmi olarak görmesin bu filmleri" dedi.