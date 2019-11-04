Son Dakika Haberleri: Hababam Sınıfı oyuncuları Serik'te
Son Dakika Güncel Hababam Sınıfı oyuncuları Serik'te

Hababam Sınıfı oyuncuları Serik'te

6 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Türk Sineması'nın unutulmaz film serisi 'Hababam Sınıfı' oyuncuları Serik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Hababam Sınıfı oyuncuları Serik'te, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Türk Sineması'nın unutulmaz film serisi 'Hababam Sınıfı' oyuncuları Serik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.


Türk Sinema tarihinin en çok izlenen ve sevilen film serisi 'Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları Antalyalı öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Türk Sineması'nın unutulmaz film serisi 'Hababam Sınıfı' oyuncuları, geçtiğimiz günlerde de Serik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Hababam Sınıfı filminin haylaz ve bir o kadar da sevgi dolu öğrencileri, Serik Anadolu Lisesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandılar.


İnanılmaz duygular


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan öğrencilerini, Antalyalı öğrencilerle buluşturmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hababam Sınıfı öğrencilerinin birçok okuldaki öğrencilerle bir araya geldiğine değinen Başkan Tütüncü, "İnanılmaz farklı ve inanılmaz özel duygular yaşadık. Nesilden nesile sevilerek izlenen Hababam Sınıfı filminin oyuncularını öğrencilerimizle buluşturuyor olmak bizim için daha da anlamlı" dedi.


Anıları paylaştılar


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından Türk sinemasının unutulmaz film serisinin oyuncularını öğrencilerle tanıştırdı. Bülent İğdiroğlu, Bülent Onaran, Gazanfer Şener, Eyüp Güçmen, Dilaver Gür, Cafer Dere, Ümit Doğru, Yılmaz Ergün Kaya, Mustafa Ergün Sözen, Cengiz Nezir, Ercan Gezmiş ve Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı filmlerindeki anılarını öğrencilerle paylaştılar. Serik Anadolu Lisesi öğrencileri merak edilenleri sordu, Hababam Sınıfı filminin oyuncuları da cevapladı. Keyifli geçen söyleşinin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Hababam Sınıfı filmi oyuncuları öğrencilerin arasına oturarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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