Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
04:35 İtalya Serie A Özetler
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İspanya La Liga Özetler
14:00 Tbmm-tv
17:25 Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası Final Karş. V
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika