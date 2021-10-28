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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2021 14:53

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Muş Muş'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Muş

Muş'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı, Hükümet, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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