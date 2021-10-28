Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Muş
Muş'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri erkan katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika