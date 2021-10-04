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9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalar tamamlandı

04.10.2021 14:48
9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalar tamamlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesine bağlı Kızılmağara ve Kömüklü Mahallelerini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kuluncak İlçesine bağlı Kızılmağara ve Kömüklü Mahallelerini ziyaret eden Başkan Gürkan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Gürkan'a, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarlarda eşlik etti.

Yapılan çalışmaların hayırlar getirmesi ve kazalardan korunması için kurban kesen mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a ve ekibine teşekkür ettiler.

Kuluncak İlçesinde vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak için yoğun bir gayret gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından; Kızılmağara, Kaynarca, Zafer, Hacolar, Akbaba, Haci Hasanlar, Aşağıköprü, Yukarı Selimli ve Yukarı Kömüklü mahallelerini birbirine bağlayan 38 km'lik grup yolunda çalışmalar tamamlandı.

Yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnun olduklarını söyleyen Kızılmağara Mahalle Muhtarı Kemal Çalışgan, Başkan Gürkan'ın iki yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacak sözünü bölgelerinde gerçekleştirdiğini ve bu anlamda Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kömüklü Mahalle Muhtarı Osman Şahin ise, yolların asfaltlanmasıyla birlikte mahallelilerin tozdan kurtulduğunu belirterek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinin ardından Başkan Gürkan, 2015 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Tercan'ın ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Gürkan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Tercan'ın annesi Yeter Tercan ile de bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Kuluncak, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalar tamamlandı - Son Dakika


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