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WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti - Son Dakika

WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti

20.10.2021 18:29

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a ziyarette bulundu.

New York'taki "Istanbul Photo Awards 2021" sergisinin açılışı için ABD'de bulunan Çağlar ve Peru ile AA Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Büyükelçi Mercan ile görüştü.

Ziyarette Peru ile Çağlar, Büyükelçi Mercan'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Mercan'a, Anadolu Ajansının Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Istanbul Photo Awards 2021"in ödül alan fotoğraflarının yer aldığı Photobook takdim edildi.

Ziyarette 18 Ekim'de New York'taki Türkevi binasında açılan ve dün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne taşınan "Istanbul Photo Awards 2021" sergisi hakkında da Mercan'a bilgi verildi.

Büyükelçi Mercan da AA'nın çalışmalarının son derece başarılı olduğunu ve takdirle takip ettiğini söyledi.

WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti
WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti
WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti
WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti
WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti
WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti
WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti

Washington Büyükelçisi, Washington, Türkiye, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: WASHINGTON - AA yöneticileri Çağlar ve Peru, Washington Büyükelçisi Mercan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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