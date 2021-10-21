ABD'li Müslüman vekilden "İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi" atanması için yasa tasarısı - Son Dakika

ABD'de Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar, ABD yönetimini İslamofobik olayları soruşturması ve incelemesi için üst düzey özel temsilci atamaya davet eden bir yasa tasarısı sundu.

Demokratik Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar ve Demokratik Illionis Temsilcisi Jan Schakowsky tarafından sunulan yasa tasarısında, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir "İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi" atanması çağrısı yapıldı.

Tasarıda, söz konusu temsilcinin devlet destekli İslamofobik şiddeti incelemesi ve dış ülkelerde Müslüman karşıtı eylemleri rapor etmesi gerektiği belirtildi.

Omar, söz konusu tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın neredeyse her köşesinde İslamofobinin arttığını görüyoruz. Seçildiğim eyalet Minnesota'da vandallar bir İslam merkezine boyalarla nefret mesajları ve Nazi sembolleri çizdi. Bu tarz olaylar, ABD ve dışındaki tüm Müslümanların ortak sorunu." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarıya Temsilciler Meclisinin bir diğer ilk kadın Müslüman üyesi Rashida Tlaib, New York Vekili Alexandria Ocasio-Cortez gibi birçok Demokrat da destek verdi.