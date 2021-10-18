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ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

18.10.2021 17:14
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın, Gürcistan'da uyguladığı işgal politikası ve Karadeniz'de etki yaratma girişimine tepki gösterdiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın, Gürcistan'da uyguladığı işgal politikası ve Karadeniz'de etki yaratma girişimine tepki gösterdiklerini söyledi.

Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Başkanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi. Taraflar, basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garibaşvili konuşmasında, Austin'e, ABD'nin Gürcistan'a verdiği somut destekten dolayı teşekkür etti.

Garibaşvili, Austin'in Tiflis ziyaretinin ABD'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki istikrarın güçlendirilmesine verdiği desteğin yansıması olduğunu söyledi.

"ABD, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesini kınıyor"

Austin de ABD ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu ve ikili ilişkilerin benzer değerlerin üzerinde inşa edildiğini vurguladı, ABD olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerinin altını çizdi.

Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde işgal politikası uygulamaya devam ettiğini, ayrıca Karadeniz'de çeşitli yollarla bir etki yaratmaya çalıştığını, ABD olarak buna tepki gösterdiklerini belirten Austin, "ABD, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesini ve çeşitli yollarla Karadeniz üzerinde nüfuz kazanma girişimlerini kınıyor." dedi.

Görüşmede taraflar, bölgesel ve Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Austin'in Tiflis ziyareti devam ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Gürcistan, Karadeniz, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı - Son Dakika
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