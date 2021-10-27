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Adana'da iki FETÖ şüphelisi saklandıkları bağ evinde yakalandı - Son Dakika

Adana'da iki FETÖ şüphelisi saklandıkları bağ evinde yakalandı

27.10.2021 11:42
Adana'da iki FETÖ şüphelisi saklandıkları bağ evinde yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde gözaltına alındı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan İ.Ö. ve M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, İ.Ö'yü Feke ilçesinde, M.Ö'yü de Karataş ilçesinde saklandıkları bağ evlerinde gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarma karakoluna götürüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da iki FETÖ şüphelisi saklandıkları bağ evinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da iki FETÖ şüphelisi saklandıkları bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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