Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki gençlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, devrilen motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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