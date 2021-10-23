Üye Girişi
AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik - Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik

23.10.2021 16:01
AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır. Biz her alanda Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik, daha özgür ve demokrat kıldık" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Akbaşoğlu, AK Parti döneminde birçok hizmetin yapıldığını belirterek, "Biz bu hizmet siyasetini 20 yıldır ortaya koyarken, bir tarafta Karabağ'da, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Kıbrıs'ta uluslararası meselelerle boğuşurken, içeride terörü bitirirken, dışarıda Zeytin Dalı Harekatı'nı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatlarını yaparken, PKK ile DAEŞ, YPG, FETÖ ile mücadele ederken içeride muhalefet ne yapıyor? Muhalefet algı, kumpas, yalan ve kurgu siyaseti güdüyor. 'Libya'da, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de ne işimiz var?' diyorlar. Milletimizin haklarını sonuna kadar, bütün muhataplara karşı savunmaya devam edeceğiz. Bir de siz çelme takmasanız 1'i 10 misli ile çarpacağız. Çok daha kısa sürede hedeflere ulaşacağız. Ama engelleseniz de çelme taksanız da hakikatleri çarpıtsanız da CHP ve yoldaşları, biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

'AK PARTİ 2013'TE TEKRAR İKTİDAR OLACAK'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir döneme girdiklerini aktaran Akbaşoğlu, "Biz bir sistem değişikliğine gittik. 60'lı yıllardan itibaren başkanlık sistemlerine geçilmesi çokça konuşulmuştu. 2017'de referandum yapıldı ve milletimiz, 'artık parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğiz' dedi. Cumhur İttifakı dışındaki tüm partiler, parlamenter sisteme geri dönmek istiyor. Milletimizin doğrudan devlet başkanını, cumhurbaşkanını sandıkta kendisinin seçmesini kabullenemediler. En büyük idari devrimi halkımızın idaresiyle gerçekleştirdik. CHP ve diğerleri, 'iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor, kötü ve zayıf parlamenter sistem olduğunu kabul ediyor yani. 2017'deki millet iradesini kabullenememenin göstergesidir. Biz yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldırdık. Tartışmaları bitirdik. Teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla hepsi avucunu yalayacak ve AK Parti 2023'te tekrar iktidar olacak inşallah" diye konuştu.'TÜRKİYE KÜRESEL SÜPER LİG OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR'

Akbaşoğlu, güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır. Biz her alanda Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik, daha özgür ve demokrat kıldık. İnsanımızın durumunu, eskisinden daha iyi bir noktaya taşıdık. Teknoloji harikası Akıncı İnsansız Hava Aracımız dünyada bir numara. Bunu genç beyinlerimiz üretiyor. Her vilayete kurduğumuz üniversitelerden yetişen mühendislerimiz harıl harıl çalışıyor. Binlerce mühendis yazılım yapıyor. Yüzbinlerce gencimiz yazılımcı olacak. AK Parti'nin ortaya koyduğu dinamik süreçle muazzam buluşlara imza atıyorlar. 2023'te Ay'a ulaşacağız. TOGG otomobilimiz 2022 sonunda seri üretime geçecek. Türkiye 81 vilayetindeki büyük hizmetleriyle demokratik ve adalet reformlarıyla bütün sorunları aşacak. Türkiye artık bölgesel bir güç olmaktan küresel süper lig olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadesini kullandı


AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik
AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik
AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik

Milletvekili, AK Parti, Çankırı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı. 16:00 Yargıtay, kargoda kaybolan altın sebebiyle yargılanan kargo şirketi müdürünün beraatini onadı. Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı 15:58 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor 15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı 15:38 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti 14:56 Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 13:52 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:57 Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
15:41 Yeni virüs patlak verdi! Eti çürütüp, AİDS'e yol açıyor
15:39 Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi
15:38 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı
15:37 Sahne alan Serdar Ortaç, kadın dansçısıyla sarmaş dolaş oynadı
15:22 Kayseri'de kentsel dönüşüm kazısında tam 7 iskelet birden çıktı
15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı
15:12 Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi
Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak Türkiye, Eurovision yarışmasına bu yılda katılmayacak         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir         
15:59
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı         
15:56
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı         
15:39
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı         
15:21
19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 19 yaşındaki rapçi Einar, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti         
14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin         
14:00
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
6,5 milyar dolarlık altın rezervi keşfedilmişti! Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 6,5 milyar dolarlık altın rezervi keşfedilmişti! Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak         
10:21
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 16:09:11. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement