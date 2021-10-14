Üye Girişi
Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı - Son Dakika

Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı

14.10.2021 11:10
Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı

Türkçe ve İngilizce hazırlanan Finansal Yönetim kitabı, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan Finansal Yönetim kitabı, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Finans Uzmanı akademisyenler tarafından, finansal yönetim alanında İngilizce ve Türkçe kavramları eğitim veren üniversitelerde kullanılmak üzere hazırlanan Finansal Yönetim/ Financial Management kitabı, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasının kullanımına sunuldu.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Finans Uzmanı Prof. Dr. Saim Kılıç ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alp, finansal yönetim müfredatı için birlikte hazırladıkları bu yenilikçi kitabı diğerlerinden ayıran üç temel özellik olduğunu ifade etti.

"FİNANSAL YÖNETİM ÖĞRENMEK İSTEYENLERE 'BAŞUCU REHBERİ' NİTELİĞİNDE"

Bu dönemde lisans ya da lisansüstü öğrencilerin, işe yeni girecek mezunların, finansal yönetimi öğrenmek isteyen profesyonellerin başucu rehberi niteliğinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Saim Kılıç, bir üniversitenin en önemli sorumluluğunun evrensel bir eğitim vermek olduğu kadar bilimsel kaynak üretmek olduğuna değinerek finans alanında hazırladıkları kitabın önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını söyledi. Kılıç, "Herhangi bir yerinden açtığınızda sol tarafta anlatılan konunun Türkçesini, sağ tarafta ise İngilizcesini görüyorsunuz. Kitap bu yönüyle finansal yönetim kitapları arasında Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor" dedi.

Özellikle İngilizce eğitim veren üniversitelerde, öğrencilerin yalnızca İngilizce yazılmış kitaplara baktıklarında bazı kavramları ve konuları hem ana dilleri olmaması hem de konunun teknik olması nedeniyle anlamakta zorlandıklarını gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Saim Kılıç, "Aynı şekilde üniversiteyi bitirip iş sınavlarına giren yeni mezunlardan, İngilizce diliyle eğitim almışlarsa Türkçe, Türkçe diliyle eğitim almışlarsa İngilizce soru sorulduğunda kavramların

karşılıklarını hatırlayamadıkları yönünde çok sayıda geri dönüş aldık. Keza, bir şirket veya finansal kuruluş çalışanından yabancı dilde sunum yapması istendiğinde, o çalışanın hangi kavramı kullanacağını bulmak için ilave zaman ve çaba harcadığına şahit olduk. Finansal yönetimi İngilizcesiyle ve Türkçesiyle birlikte veren kitap hem öğrencilere, yeni mezunlara hem de profesyonellere uygun çözümler sunuyor" diye konuştu.

ÖĞRETEN DEĞİL ÖĞRENEN BAKIŞ AÇISIYLA YAZILDI

Prof. Dr. Ali Alp ise hedef okuyucu kitlesini de dikkate alarak finansal yönetime ilişkin kavramların ve konuların oldukça sistematik, basit ve anlaşılır bir dille, bol örnekle, teorisinin yanında pratiğine yer verilerek anlatıldığına değindi. Kitabın öğreten değil, öğrenen bakış açısıyla yazıldığını, finansal yönetimin tüm temel konularını kapsadığını belirtti. Genelde iki kitapta verilen "finansal yönetim"

ve "işletme finansmanı" ana konularının tamamı tek kitapta toplanarak kullanım pratiği sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Saim Kılıç, akademik ve özel sektördeki tüm tecrübelerini bu kitaba yansıttıklarını ve detay içeren teknik tartışmalardan mümkün olduğunca kaçındıklarını dile getirdi. Bu nedenle okuyanların, teori ile pratiğin harmanlandığını göreceklerini söyledi.


İşletme Fakültesi, İngilizce, Ali Alp, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor 12:20 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

Son Dakika Haberleri
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:37:15. #1.13#
SON DAKİKA: Akademisyenlerden Türkçe ve İngilizce 'Finansal Yönetim' kitabı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement