Akdeniz Üniversitesinde tropikal meyve hasadı başladı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi tropik meyve araştırma seralarında yetiştirilen tropikal meyvelerin hasadına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı hasatta, pitaya, yıldız meyvesi, mango, tatlı patates, kudret narı ve guava meyvesi toplandı.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük'ten bilgi alan Rektör Özkan, Antalya'nın Türkiye'deki tarımın merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Dünyanın susuz tarımı ve daha az su tüketen bitkileri tercih etmesiyle daha az ve kontrollü su ile yetiştirilen tropikal meyve araştırmalarına hız verdiklerini aktaran Özkan, "Yaklaşık on yıldır tropikal meyve araştırma seralarında fakültemiz hocalarının öncülüğünde öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerle ülkemizde olmayan bitkiler hakkında bilgi sahibi oluyor. Mezunlarımız bu bitkilerin ülkemizde yetişmesi için çalışmalar yapıyor. Başta pitaya olmak üzere diğer tropikal meyveler, üniversitemizden mezun öğrencilerimiz sayesinde ülkemizde de önemli derecede yetiştirilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise akademik çiftlikte ve birçok serada yetiştirilen ürünlerin ziraat fakültesi satış ofisinde üniversite personeli ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da satıldığını söyledi.