Aksaray'da kamyon ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da pancar yüklü kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Ahmet F. idaresindeki 42 L 9545 plakalı Mercedes marka pancar yüklü kamyon, aynı istikamette seyreden Mustafa A. (56) yönetimindeki 68 D 0110 plakalı Renault marka tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole düştü. Kaza sonucu minibüste Konya'ya giden yabancı uyruklu tarım işçileri Zarhuna Ö. (19), Habıb Shır G. (26), Abdulhaq Ö. (34) ve Fadema Ö. (41) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY