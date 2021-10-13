Aksaray Üniversitesi "1. İğde Hasat Şenliği" başladı - Son Dakika

Aksaray Üniversitesince (ASÜ) düzenlenen 3 gün sürecek "1. İğde Hasat Şenliği"nde öğrenciler için iğde toplama ve yeme, halat çekme, uçurtma, bisiklet binme gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin şenlik alanındaki öğrenci toplulukları stantlarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Dinçer ise yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Üniversitelerin şehirlerle birlikte entegre olarak hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Dinçer, "Aksaray Belediyesi olarak Aksaray'ı öğrenci şehri olarak görüyoruz. Belediye hizmetlerini de öğrenci odaklı yapıyoruz. Öğrencilerimizin istek ve beklentileri noktasında hareket ediyoruz, çalışmalarımızı öyle geliştiriyoruz. Toplu ulaşımda yapılan değişiklikler, bilim merkezinin açılması, bisiklet yollarının yapılması, kitap konaklarının inşa edilmesi. Bunların her biri sizler için yapılan çalışmalarımız. Sizlerle birlikte ülkemizi gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde nasıl getiririz bunun gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şahin, uzun bir aradan sonra kampüs alanında öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen hafta itibariyle örgün olarak eğitim hayatına yeniden başladıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Öğrenci topluluklarının kendilerini tanıtmaları ve açık havada bir araya gelerek kaynaşmaları için bir şenlik düzenledik. Öğrenci topluluklarımız 3 gün burada olacak. Bu gibi şenliklerle öğrencilerimizi hareketlendirmek istedik. Çok güzel yarışmalar organize ettik. Cuma günü inşallah şenliğimiz bitecek. Öğrencilerin ayaklarını sürümesini değil, yürümesini de değil koşmalarını bekliyoruz. Bu pandemi dönemindeki eksikliğimizi koşarak tamamlayalım."