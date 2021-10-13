İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkanı, dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur, ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır." dedi.

Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi'ndeki görüşmenin ardından Akşener ve Erbakan, açıklama yaptı.

Erbakan'a, partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını takdim ettiğini söyleyen Akşener, görüşmede, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, dış politika ve ekonomi konularını da ele aldıklarını kaydetti.

Bu görüş alışverişinin devam edeceğini belirten Akşener, "Bu unutulmuş istişare mekanizmasını, bizi yönetenlere de hatırlatırız. Kutuplaştırmaktan, insanları birbirinin karşısına dikmekten, ayrışma noktalarımızı öne koymaktan vazgeçerler." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Akşener ile Türkiye'nin güncel meseleleri ve ekonomik sıkıntılarını konuştuklarını söyledi.

Anadolu'yu gezdiklerini, milletin büyük bir değişim talebi içerisinde olduğunu gördüklerini aktaran Erbakan, "Milletimizin değişim isteğine şahit oluyoruz. Özellikle dar gelirli milyonlar açısından bıçak kemiğe dayanmış durumdadır." diye konuştu. Erbakan, bu sorunların çözülmesi için yapılması gerekenleri de görüştüklerini ifade etti.

-"(FETÖ taktiği) diyerek hafifletmeye gayret etmek yakışmaz"

Açıklamaların ardından Akşener, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet kaygım var" ifadesine ilişkin bir sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkanı, dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur, ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır. Dolayısıyla bu duyumların ciddiye alınmasının yolu, kendisine bu bilgilerin kaynağının sorulmasından geçer. Onu da yapacak olan Cumhuriyet savcılarıdır. Ciddiyet bunu gerektirir. Dedikodu yapmak, 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek, bir İçişleri Bakanı'na hem de bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı'na hiç yakışmaz, FETÖ meselelerini de sulandırır. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, bu bilgilere nereden, nasıl ulaştığına, ciddiyetine dair resmi, kamuoyunu hoplatmadan, bilgilerin alınması lazım."

-"Diplomatik adımların atılması önemli"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan da "Suriye'ye olası bir harekat olup olmayacağı tartışmaları ve bu konuda siyasilerin açıklamalarının" anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bir an evvel Suriye'de silahların susması, bütün kesimlerin bir arada masaya oturarak, Suriye'nin üniter yapısının korunacağı, her kesimin yönetimde söz sahibi olabileceği şekilde bir çözümün ortaya konulması son derece önemli. Bu noktada, Türkiye, Irak, İran, Suriye ve oradaki iyi niyetli muhaliflerin mutlaka bir araya gelmesi, bu sorunu Rusya ve Amerika'yı karıştırmadan çözmeleri gerekiyor."

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Suriye'nin kuzeyinde, ağır silahlarla eğitilen ve donatılan bir terör ordusu kurulduğunu, böyle bir koridor oluşturulduğunu söyleyerek, "Barışın bir an evvel tesis edilmesi ve Suriye'de bütün kesimlerin temsil edileceği bir yönetimin oluşturulması için diplomatik adımların atılması önemli." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise aynı yöndeki sorular üzerine, "duygusal ve bipolar bir dış politikanın, Türkiye'yi sadece Suriye ile ilgili değil, her tarafta aynı noktaya getirdiğini" savundu.

Parti olarak, Türkiye'nin çıkarları, devlet kavramı ve devlet ciddiyeti üzerinden baktıklarını belirten Akşener, "Bugün itibariyle ben 5 arkadaşıma bu konuyu çalışmaları için talimat verdim. Onlar 'nasıl bir yol, yöntem olacak, Türkiye ne yapabilir, neyi yapmalıdır' üzerinde çalışacaklar, daha sonra milletvekili arkadaşlarımıza bilgi verecekler." diye konuştu.