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Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı - Son Dakika

Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı

20.10.2021 14:36
Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı.

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo 2021 yılındaki tanıtım dönemini Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri ile devam ettiriyor. Marka, hayata geçirdiği özel serilerle uzun ömürlü, estetik ve işlevsel otomobiller yaratma konusundaki yeteneğini gözler önüne sererken, tüm modellerinin üretildikten yıllar sonra da ilham verici olduğunun ve duyguları harekete geçirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Alfa Romeo bu bakış açısıyla 1960'larda müzik, sanat ve modanın öne çıktığı Londra merkezli kültürel akım olan "Swinging Sixties" döneminin en güzel örneklerinden ikonik GT 1300 Junior'ı, Giulia ve Stelvio GT Junior özel seri versiyonlarıyla yeniden yollara döndürüyor.

1960'ların ikonu GT 1300'den ilham alan özel seriler, mayıs ayında pazara sunulan ve 500 adet üretilen Giulia GTA/GTAm ve Giulia ile Stelvio '6C Villa d'Este' özel versiyonlarını takiben satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda üretilecek olan özel seri ve sportif versiyonlar, "Veloce" donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giulia ve Stelvio'nun "GT Junior" sınırlı özel versiyonunda 2.2 litre turbo dizel 210 HP veya 2.0 litre 280 HP turbo benzinli olmak üzere iki farklı dört silindirli motor seçeneği bulunuyor. Güç, 8 vitesli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor. Ayrıca 2.0 litre, 280 HP'lik Giulia'da arkadan itiş seçeneği de yer alıyor.

Özel versiyonlar, tasarım detaylarıyla da dikkati çekiyor. Her iki modelin de sportif iç mekanlarında, özel dikişlere ve koltuk başlığında özel "GT Junior" işlemesine sahip elektrikli ayarlanabilir deri ön koltuklar yer alıyor. Özel seri versiyonların kabin içerisinde ön konsolda 1960'ların şık GT 1300 Junior silueti de yer alıyor. Stelvio'da beş kollu 21 inçlik; Giulia'da ise 19 inç hafif alaşım jantlar göze çarpıyor.

Giulietta ve Stelvio "GT Junior" özel seri versiyonlarında iddialı "Lipari Ochre" gövde renginin yanı sıra L2 ADAS sistemleri, arka park sensörleri, kablosuz şarj ve otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı gibi opsiyonel donanımlar bulunuyor.

Alfa Romeo, Estetik, Tofaş, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı - Son Dakika
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