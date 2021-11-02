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Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun - Son Dakika

Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun

02.11.2021 13:18
Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun

Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsunANKARA'da barışma teklifini kabul etmediği eski eşi Ömer Demir.

Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun

ANKARA'da barışma teklifini kabul etmediği eski eşi Ömer Demir. (54) tarafından 12 yaşındaki kızı evde bulunduğu sırada öldürülen Meltem Layıker'in (44) annesi Emine Yılan, "Her gün televizyonlarda kadın programlarını izlerken şimdi bizim başımıza geldi. Ne olacak bu kadın cinayetleri. Artık son bulsun" dedi.

Ankara'da Meltem Layıker, ilk eşinden boşandıktan sonra 2008 yılında Ömer Demir ile ikinci evliliğini yaptı. 1 çocukları olan çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle bu yılın başında boşandı. Ömer Demir, dün akşam kızı ile yaşayan eski eşi Meltem Layıker'in evine gitti. Meltem Layıker, Ömer Demir'in barışma teklifini kabul etmeyince tartışma çıktı. Ömer Demir, kızını odasına gönderdikten sonra tartışmaya devam ettiği Meltem Layıker'i, önce mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı, ardından tabancayla ateş etti. Meltem Layıker, hayatını kaybederken, kaçan Ömer Demir polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'SIRTINDAN BIÇAKLADIM, SONRA SİLAHLA ÖLDÜRDÜM'Emniyetteki sorgusu devam eden Ömer Demir hakkında, eski eşinin başvurusu üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararına rağmen evine gidip eski eşini öldüren Ömer Demir'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Demir, eve kızını görmek ve kendisinde kalan eşyalarını götürmek için gittiğini söyleyerek, "Daha sonra barışmak için eski eşimle konuştuk. İstemedi, bir süre sonra tartışmaya başladık. Kızımı odaya gönderdim. Eşimle tartışınca bir an kendimi kaybettim. Mutfaktaki bıçakla sırtından bıçakladım sonra silahla öldürdüm. Bir anda sinirle yaptım, pişmanım" dedi. 'SEN NASIL BİR VİCDANSIZSIN'Öte yandan Meltem Layıker'in, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam ediyor. Kızının cenazesini teslim almak için bekleyen anne Emine Yılan, Ömer Demir'in barışmak için kızının evine gittiğini öğrendiğini söyleyerek, "Torunuma 'sen dersini yap, odana git' demiş. Daha sonra tabak sesi çıkmış. Torunum da odasından çıkmamış, konuştukları için. Demek ki o sırada silahla vurmuş, mutfaktaki bıçakla sırtından vurmuş. Ondan sonra babası 'anneni öldürdüm, ben gidiyorum' demiş. Sen nasıl bir vicdansızsın, çocuğunu bırakıyorsun oraya. Çocuk da akıl etmiş, annesinin telefonuyla polisi aramış. Eve geldiğimde torunuma 'annen nerede yatıyordu' dedim. 'Annem bağırdı, gittim mutfakta öptüm' dedi. 'Ölmüş mü annen' dedim, 'yok sıcaktı, öptüm' dedi. Sonra torunumu aldım kendi evime geldim" dedi. 'NE OLACAK BU KADIN CİNAYETLERİ'

Anne Emine Yılan, kızının ilk eşinden de 2 çocuğu bulunduğunu söyleyerek, "Artık bu kadın cinayetleri son bulsun. Her gün televizyonlarda kadın programlarını izlerken şimdi bizim başımıza geldi. Ben hala inanamıyorum. Artık ne diyeceğim bilmiyorum. 5 ay önce de diğer oğlumu kaybettim, vadesi yetti öldü. Acı üstüne acı. Ne olacak bu kadın cinayetleri ? Artık son bulsun" diye konuştu. Meltem Layıker'in cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun
Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun
Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun
Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun
Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun

Ömer Demir, Ankara, Yılan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun - Son Dakika
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