Antalya'da falezlerden düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'ndaki falezlerden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, yangına müdahale etmek için harekete geçti.

Bu sırada falezlerin denize yakın olan bölgesindeki kayalıklarda yaralı bir kişinin bulunduğunu gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtarmak için de çalışma başlattı.

Yaralıyı falezlerden iple alamayan itfaiye ekipleri, deniz polisi botuna binerek kayalıklara çıktı. İtfaiye ekipleri, sedyeye aldığı yaralıyı güçlükle deniz polisi botuna çıkardı.

İsminin Tamer A. olduğu öğrenilen yaralı, botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerinde Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tamer A'nın 5 ay önce de köpeğini kurtarmak için falezlerden aşağıya inerken 25 metre yükseklikte mahsur kaldığı, itfaiye ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.