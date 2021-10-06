Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık memuru Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ramazan Öztürk (58) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Tarım Mahallesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

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