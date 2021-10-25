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ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK - Son Dakika

ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK

25.10.2021 17:20

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar arasında iş birliği protokolü imzalandı. İşbirliği sayesinde AGC üyeleri, AOSB'de bulunan eğitim, sportif ve kültürel aktivitelerden yararlanabilecek.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Merkezi'nde düzenlenen törene AGC Başkanı İdris Taş, AOSB Başkanı Ali Bahar, AGC yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. 'Her ay bir proje' sloganıyla yola çıktıklarını ve bu projelerden ilkini hayata geçirdiklerini aktaran İdris Taş, yapılan işbirliğiyle AOSB ile AGC üyeleri arasında eğitim ve sportif çalışmalara destek olunacağını söyledi.

AGC ÇOCUKLARINA BURS İMKANI

AGC Başkanı İdris Taş, AOSB'nin hem Antalya hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirterek, 'AOSB, ARGE'si güçlü, bizlere yeni ufuklar açan inovatif süreci de başlatıyor. Biz de gerçeğe dönüştürüyoruz. Böylesi bir proje imzalamaktan, projeyi hayata dökmekten çok mutluyum. Bu proje içerisinde eğitim, kültür sanat etkinlikleri, sportif aktivitelerimiz, paneller, açık oturumlar ve kişisel gelişimler üzerine önemli çalışmalar var. AGC üyeleri bu durumdan istifade edecek. AOSB'nin böyle bir partnerlikle vizyonuna vizyon katacağına inanıyorum. AGC üyelerinin çocuklarına burs imkanı da sağlamış olacağız" dedi.

BAHAR'DAN, ÖZGÜR BASIN VURGUSU

AOSB Başkanı Ali Bahar, gazetecileri önemli bir partner olarak gördüklerini aktardı. Özgür basını bir şehrin nefes alıp vermesine benzeten Ali Bahar, 'STK'ların güçlü olmasının bir şehir için en önemli payda olduğunu düşünüyoruz. STK'ların başarılı olmasının geçtiği yol özgür basındır. Dolayısıyla bizim verdiğimiz destek sadece birbirimizi çok seviyoruz dışında şehre katma değer katması için vermiş olduğumuz bir destek olarak algılanmalıdır. Bir çalışma kültürünün telaşı içindeyiz. Bu bir başlangıç. Biz şehir için özgür basın, STK'lar şehrin dinamikleri birbirimizle sıkı bir şekilde çalışacağız, neticelerini alacağız ve bunu ölçebileceğiz" dedi.

AGC'YE MADDİ VE MANEVİ DESTEK

İmzalanan protokolle AGC'ye destek vereceklerini aktaran Ali Bahar, 'Maddi manevi destek vermek istiyoruz. AOSB'de 5 yıl önce göreve geldiğimizde daha haftasında eğitim birimini kurmuştuk. Bu eğitim biriminde yaklaşık 350 eğitimde 9 bine yakın sertifika verdik. Türkiye'de bunun başka örneği yok. Sizden gelen eğitim önerilerini kendimize muhakkak adapte edip, burada eğitimleri arttıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AOSB ile AGC arasında protokol imzalandı.

ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK
ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK
ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK
ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK

Organize Sanayi Bölgesi, İdris Taş, Ali Bahar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA OSB'DEN AGC'YE DESTEK - Son Dakika


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