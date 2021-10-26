Araç çarpmasıyla motosikletten düşen kuryenin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

ADANA'da, kavşağa hızlı giren otomobilin çarptığı motosikletteki kurye Adem Baz (33), yola düşerek ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75169 Sokak ile Abidin Dino Bulvarı'nın kesiştiği ve trafik ışıklarının olmadığı kavşakta meydana geldi. Kavşağa hızla giren sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil, restoranda kuryelik yapan Adem Baz'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Baz, yola düşerek, metrelerce sürüklenip, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Kalça kemiğinde ve belinde kırıklar olduğu tespit edilen Baz, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Adem Baz, ameliyata alınırken, otomobil sürücüsü de polis merkezine giderek ifade verdi. Kaza anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.